Кержаков рассказал о своей самой глупой покупке

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своей самой глупой покупке.

— Ваш брат, говоря о необдуманных покупках, рассказал о чемодане Louis Vuitton и другой одежде, которой не пользуется. Было ли у вас что-то подобное?

— Конечно, те же вещи. Самая тупая моя покупка — спортивный мотоцикл. Поездил на нем две недели и продал дешевле, чем брал. Это был порыв, связанный с моей тупостью. Мне было 19 лет. Получил большие премиальные за попадание в заявку главной команды «Зенита», мне казалось, что будет круто купить мотоцикл Suzuki Bandit 400. Ни разу раньше не ездил на мотоцикле.

— Сколько стоил?

— За четыре тысячи долларов купил, а продал — за три. Я на нем еще чуть не разложился, поэтому рад, что остался жив. В тот момент уже не думал о финансовых потерях и с тех пор больше не садился за мотоцикл, — рассказал Кержаков «РБ Спорт».