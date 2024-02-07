Агент Ленини рассказал, что к футболисту не было интереса от клубов РПЛ

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, заявил, что интереса от российских клубов к полузащитнику не было.

«Мы не вели переговоры с другими российскими клубами, интереса не было. Интерес был только из ОАЭ», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне Ленини сыграл в 15 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей. Его контракт с «быками» действует до июня 2025 года.

«Краснодар» после 18 туров РПЛ лидирует в турнирной таблице с 38 очками.