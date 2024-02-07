Чешский журналист: «На родине почти не следят за работой Лички в «Динамо», не то время»

Чешский журналист Ондрей Сквор ответил на вопрос, как местные болельщики относятся к главному тренеру «Динамо» Марцелу Личке.

«В Чехии почти не следят за работой главного тренера «Динамо» Марцела Лички, но все знают, что он работает в России. Сейчас не то время, чтобы болельщики интересовались его успехами. Но это время придет тоже. Недавно его отец Вернер Личка, президент Чешского союза тренеров, организовал семинар, на который пригласил Марцела, чтобы он выступил там. За это Вернер подвергся критике», — цитирует Сквора Metaratings.ru.

46-летний Личка с 2020 года работал в «Оренбурге», а в июле 2023 года возглавил «Динамо». В текущем сезоне московская команда под его руководством занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками после 18 туров.