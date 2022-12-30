Агент Лаксальта заявил, что футболист не планирует уходить из «Динамо» этой зимой

Агент Ариэль Красуоски, представляющий интересы защитника «Динамо» Диего Лаксальта, высказался о вероятности ухода футболиста из клуба.

«Диего все устраивает в клубе и городе. Поэтому он не планирует уходить из «Динамо» этой зимой точно», — цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл за «Динамо» 12 матчей и не отметился результативными действиями. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.