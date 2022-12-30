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Сегодня, 13:12

Агент Лаксальта заявил, что футболист не планирует уходить из «Динамо» этой зимой

Алина Савинова
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Агент Ариэль Красуоски, представляющий интересы защитника «Динамо» Диего Лаксальта, высказался о вероятности ухода футболиста из клуба.

«Диего все устраивает в клубе и городе. Поэтому он не планирует уходить из «Динамо» этой зимой точно», — цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл за «Динамо» 12 матчей и не отметился результативными действиями. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-30-agent-laksalta-otsenil-shansy-urugvaytsa-pokinut-dinamo-etoy-zimoy
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Диего Лаксальт
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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