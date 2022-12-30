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Семшов назвал Сычевого открытием чемпионата России в 2022 году

Алина Савинова
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Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов ответил на вопрос, кто для него стал открытием чемпионата России в 2022 году.

«Для меня Сычевой является открытием 2022 года. Он забил много мячей, а до этого сезона вообще не играл в РПЛ. Во второй части чемпионата будет видно, как Владимир будет действовать на поле. Будет ли Сычевой много забивать за «Крылья»? Все зависит от того, как он поработает на сборах и как быстро вольется в коллектив», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Владимир Сычевой является лучшим бомбардиром текущего сезона. Он забил 14 голов и сделал две результативные передачи в пятнадцати матчах РПЛ, выступая за «Оренбург».

25 декабря нападающий перешел в «Крылья Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-sy-chevoj-otkry-tie-2022-goda/
Владимир Сычевой
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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