Семшов назвал Сычевого открытием чемпионата России в 2022 году

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов ответил на вопрос, кто для него стал открытием чемпионата России в 2022 году.

«Для меня Сычевой является открытием 2022 года. Он забил много мячей, а до этого сезона вообще не играл в РПЛ. Во второй части чемпионата будет видно, как Владимир будет действовать на поле. Будет ли Сычевой много забивать за «Крылья»? Все зависит от того, как он поработает на сборах и как быстро вольется в коллектив», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Владимир Сычевой является лучшим бомбардиром текущего сезона. Он забил 14 голов и сделал две результативные передачи в пятнадцати матчах РПЛ, выступая за «Оренбург».

25 декабря нападающий перешел в «Крылья Советов».