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Агент Кварацхелии назвал клубы, куда может уйти грузинский полузащитник

20:08
Хвича Кварацхелия. Фото ФК "Рубин".
Хвича Кварацхелия. Фото ФК &quot;Рубин&quot;.
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Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия покинет команду этим летом и перейдет в один из европейских клубов. По словам агента Хвичи, серьезный интерес к игроку проявляет ряд топовых клубов Европы.

«Я должен встретиться с президентом «Рубина» после 12 августа, с вероятностью 85-90 процентов, Кварацхелия сменит команду и будет играть в клубе очень высокого уровня в Европе.

Могу подтвердить, что «Тоттенхэм» проявляет серьезный интерес. «Лидс» и «Ювентус» тоже в претендентах. «Милан» вышел из гонки», — приводит слова агента в Twitter журналист Лаша Кокиашвили.

Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин» в 2019 году на правах свободного агента. В составе казанского клуба 20-летний грузинский полузащитник провел 52 матча, забил 7 голов и сделал 13 голевых передач.

В сезоне 21/22 Кварацхелия принял участие в 4 матчах, в которых забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает грузинского футболиста в 18 миллионов евро. Его контракт с «Рубином» действителен до 30 июня 2024 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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