Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стало известно, сколько «Рубин» заплатит за новичка Тальби из «Беневенто»

20:04
Теги:

«Рубин» сегодня подписал контракт на четыре года с защитником сборной Туниса и «Беневенто» Монтассаром Тальби. По данным «СЭ», сумма выкупа составит около 900 тысяч евро.

Помимо казанцев Тальби интересовался «Удинезе», казанцам удалось убедить тунисца выбрать проект «Рубина», который участвует в еврокубках и намерен побороться за медали в чемпионате России.

Тальби станет десятым легионером казанской команды, но пока находится в Европе и не включен в заявку клуба на сезон РПЛ. Он присоединится к «Рубину», когда получит рабочую визу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В Международной федерации ответили на обвинения главы ОКР в запоздалой реакции на запрос по скандальному судейству на Олимпиаде
Израильская гимнастка Ашрам прокомментировала претензии к судейству на ОИ
Отвесила "лещей": кошка отомстила фену за шум и рассмешила Сеть
Агрессивные психопатки: Три женских имени
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд