Стало известно, сколько «Рубин» заплатит за новичка Тальби из «Беневенто»
20:04
«Рубин» сегодня подписал контракт на четыре года с защитником сборной Туниса и «Беневенто» Монтассаром Тальби. По данным «СЭ», сумма выкупа составит около 900 тысяч евро.
Помимо казанцев Тальби интересовался «Удинезе», казанцам удалось убедить тунисца выбрать проект «Рубина», который участвует в еврокубках и намерен побороться за медали в чемпионате России.
Тальби станет десятым легионером казанской команды, но пока находится в Европе и не включен в заявку клуба на сезон РПЛ. Он присоединится к «Рубину», когда получит рабочую визу.
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