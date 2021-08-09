Стало известно, сколько «Рубин» заплатит за новичка Тальби из «Беневенто»

«Рубин» сегодня подписал контракт на четыре года с защитником сборной Туниса и «Беневенто» Монтассаром Тальби. По данным «СЭ», сумма выкупа составит около 900 тысяч евро.

Помимо казанцев Тальби интересовался «Удинезе», казанцам удалось убедить тунисца выбрать проект «Рубина», который участвует в еврокубках и намерен побороться за медали в чемпионате России.

Тальби станет десятым легионером казанской команды, но пока находится в Европе и не включен в заявку клуба на сезон РПЛ. Он присоединится к «Рубину», когда получит рабочую визу.