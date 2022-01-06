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Агент Кухты рассказал, когда может быть официально объявлено о переходе форварда в «Локомотив»

14:20
Ян Кухта. Фото Instagram
Ян Кухта. Фото Instagram
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Агент нападающего «Славии» Яна Кухты Милан Мартинович рассказал «СЭ», когда может быть официально объявлено о переходе игрока в «Локомотив».

Ранее представитель футболиста сообщил, что клубы договорились между собой о трансфере.

«Когда официально объявят о переходе Кухты? Я думаю, что сегодня после полудня», — сказал агент «СЭ».

5 января «СЭ» сообщал, что «Локомотив» договорился со «Славией» о трансфере Кухты и готов заплатить за него 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провел 16 матчей в чемпионате Чехии, забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 3 гола в 5 встречах Лиги конференций.

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Данил Алешин все материалы автора

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