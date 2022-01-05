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«Локомотив» договорился о трансфере Кухты и заплатит за игрока 5 миллионов евро

14:36
Ян Кухта. Фото Instagram
Ян Кухта. Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» договорился со «Славией» о трансфере форварда Яна Кухты.

Железнодорожники заплатят за 24-летнего футболиста 5 миллионов евро, эта сумма будет разбита на четыре года. Контракт с Кухтой будет рассчитан на четыре года.

В нынешнем сезоне нападающий провел 16 матчей в национальном первенстве, забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 3 гола в 5 встречах Лиги конференций.

За «Славию» Куста выступает с 2020 года.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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