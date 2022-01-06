«Локомотив» и Зе Луиш договорились о досрочном расторжении контракта
14:41
«Локомотив» и Зе Луиш договорились о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает «Чемпионату» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, московский клуб единоразово выплатит 30-летнему кабовердианцу полагающуюся ему зарплату до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты нападающий решил не требовать. Документы будут подписаны в ближайшее время.
Соглашение Зе Луиша с «Локомотивом» действовало до 30 июня 2023 года. По контракту с клубом он получал 2,8 миллиона евро в год.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4567515-lokomotiv-dosrochno-rastorgnet-kontrakt-s-ze-luishem.html
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