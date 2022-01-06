«Локомотив» и Зе Луиш договорились о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает «Чемпионату» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, московский клуб единоразово выплатит 30-летнему кабовердианцу полагающуюся ему зарплату до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты нападающий решил не требовать. Документы будут подписаны в ближайшее время.

Соглашение Зе Луиша с «Локомотивом» действовало до 30 июня 2023 года. По контракту с клубом он получал 2,8 миллиона евро в год.