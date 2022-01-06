Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» и Зе Луиш договорились о досрочном расторжении контракта

14:41
Зе Луиш. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зе Луиш. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Локомотив» и Зе Луиш договорились о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает «Чемпионату» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, московский клуб единоразово выплатит 30-летнему кабовердианцу полагающуюся ему зарплату до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты нападающий решил не требовать. Документы будут подписаны в ближайшее время.

Соглашение Зе Луиша с «Локомотивом» действовало до 30 июня 2023 года. По контракту с клубом он получал 2,8 миллиона евро в год.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4567515-lokomotiv-dosrochno-rastorgnet-kontrakt-s-ze-luishem.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Джоковича депортируют из Австралии из-за прививки. Политика больно бьет по спорту
Опубликовано видео вылета миротворцев РФ в Казахстан в рамках миссии ОДКБ
3
1
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги