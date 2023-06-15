Агент Кривцова заявил, что в скором времени приступит к тренировкам

Футбольный агент Младен Гргич рассказал, когда можно ожидать возвращения Никиты Кривцова в строй.

«У Никиты все хорошо, к началу первого сбора он должен быть в строю. За какими-то более детальными сведениями обратитесь в клуб», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

20-летний полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов пропустил концовку сезона из-за травмы мениска.

В минувшем сезоне Кривцов провел за «Краснодар» 27 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.