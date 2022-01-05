Агент Кайседо отреагировал на информацию об интересе «Спартака»
15:40
Эрнан Банато, агент нападающего софийского ЦСКА Жорди Кайседо, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
«Никто не связывался со мной, — приводит слова Банато Metaratings.ru. — Но вы можете передать мой номер руководству «Спартака», и мы все обсудим».
В нынешнем сезоне 24-летний эквадорец забил 17 мячей в 30 матчах за софийскую команду.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/agent-kaysedo-otreagiroval-na-informatsiyu-o-vozmozhnom-perekhode-igroka-v-spartak-1162834/
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