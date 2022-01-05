Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент Кайседо отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

15:40
Теги:

Эрнан Банато, агент нападающего софийского ЦСКА Жорди Кайседо, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».

«Никто не связывался со мной, — приводит слова Банато Metaratings.ru. — Но вы можете передать мой номер руководству «Спартака», и мы все обсудим».

В нынешнем сезоне 24-летний эквадорец забил 17 мячей в 30 матчах за софийскую команду.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/agent-kaysedo-otreagiroval-na-informatsiyu-o-vozmozhnom-perekhode-igroka-v-spartak-1162834/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Главное событие хоккейной России в новом году: Ротенберг стал тренером СКА и выдал мем про Моуриньо
Силовики перешли на сторону протестующих в Актау
1
0
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги