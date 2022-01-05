Агент Кайседо отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Эрнан Банато, агент нападающего софийского ЦСКА Жорди Кайседо, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».

«Никто не связывался со мной, — приводит слова Банато Metaratings.ru. — Но вы можете передать мой номер руководству «Спартака», и мы все обсудим».

В нынешнем сезоне 24-летний эквадорец забил 17 мячей в 30 матчах за софийскую команду.