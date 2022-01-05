Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Александр Точилин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное возвращение Федора Смолова в команду.

«В «Локомотиве» есть группа футболистов, с которой хотели расстаться. Если Федор фигурирует в этом списке, значит, к расставанию они готовы. Вопрос в том, что хочет сейчас Смолов, когда решается на переход в «Динамо». Готов ли он к конкуренции за место в стартовом составе.

Очевидно, что Федор хочет играть, сейчас именно футбол для него на первом месте. Это правильная мотивация. Шварц пропагандирует агрессивный, энергозатратный, мобильный футбол, и насколько Смолов будет соответствовать этому требованию, надо смотреть. Если у него получится, то и для Динамо, и для сборной это будет большим плюсом", — сказал Точилин «СЭ».

В этом сезоне 31-летний нападающий «Локо» в 15 матчах РПЛ забил 7 голов. Смолов играл за «Динамо» с 2006 по 2015 год.