Агент Кастаньо рассказал, что хавбек «Краснодара» все еще адаптируется в России
Агент полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо Фелипе Аранго рассказал об адаптации игрока в клубе.
23-летний колумбиец перешел в российский клуб в январе 2024-го.
«Кевин все еще адаптируется к России, к новой команде. У него не было проблем с Владимиром Ивичем. Он настроен помогать команде в каждой игре», — цитирует агента «РБ Спорт».
Кастаньо провел за «Краснодар» 15 матчей и сделал 1 голевой пас.
Источник: РБ Спорт
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|
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|4
|8
|9
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|20
|
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|5
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|6.04
|14:00
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Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
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Динамо – Спартак
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|8.04
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
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