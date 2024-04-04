Агент Кастаньо рассказал, что хавбек «Краснодара» все еще адаптируется в России

Агент полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо Фелипе Аранго рассказал об адаптации игрока в клубе.

23-летний колумбиец перешел в российский клуб в январе 2024-го.

«Кевин все еще адаптируется к России, к новой команде. У него не было проблем с Владимиром Ивичем. Он настроен помогать команде в каждой игре», — цитирует агента «РБ Спорт».

Кастаньо провел за «Краснодар» 15 матчей и сделал 1 голевой пас.