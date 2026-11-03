Орлов пожурил Джона Джона и похвалил Карпукаса после победы «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитников «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» (3:0).

«Все больше и больше раскрывается в «Зените» Карпукас. Очень полезен и в отборе, и в подыгрыше. Да еще и сам забил! По праву сейчас выходит в стартовом составе.

А вот Джон Джон выпадал из игры. Мало остроты от него на фланге. Единственное, что можно занести ему в актив, — заработанный первый пенальти. После его удара мяч угодил в руку самарскому футболисту. А в остальном... Пока что-то не то. Я все ждал, когда же вместо него выйдет Педро.

При этом «Зенит» одержал победу на классе. Подопечные Семака объективно были сильнее. Когда в твоем распоряжении такие исполнители, как Глушенков, Соболев, Педро, можно решить исход встречи за счет индивидуального мастерства», — сказал Орлов «СЭ».

Петербургская команда победила «Крылья Советов» со счетом 3:0 в выездном матче чемпионата России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max