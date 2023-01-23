Осинькин оценил дебютный гол Писарского за «Крылья Советов»: «Приятно было видеть такой удар!»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» высказался об адаптации новичка команды Владимира Писарского (Сычевого).
«Мы довольны его игрой. Он старается, с каждым тренировочным днем все лучше и лучше понимает требования команды, подстраивается под стиль. Видно, что работа идет Владимиру на пользу, виден прогресс в плане физических кондиций. Сегодня он был достаточно резок. Мы видели, что у него есть неплохой удар. В прошлой встречи он попал в перекладину. Мне приятно было видеть такой удар», — сказал Осинькин «СЭ».
Также Осинькин прокомментировал поражение от «Радничков» в контрольном матче (1:4).
«Первый тайм мы провели более опытным составом. По ходу игры ничего не предвещало такого счета. Мы создали больше моментов, не реализовали пенальти. Во втором тайме было много молодых ребят. Нас немного не хватило, но никакого беспокойства нет», — сказал Осинькин «СЭ».
Ранее Писарский отличился в товарищеском матче против команды «Раднички» из Сербии.
Нападающий в декабре 2022 года перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года.
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|Зенит
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|1
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|11
|3
|3
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|36
|
3
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|10
|5
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|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
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|33-21
|29
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5
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|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
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7
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|1
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8
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|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2