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Осинькин оценил дебютный гол Писарского за «Крылья Советов»: «Приятно было видеть такой удар!»

Осинькин оценил дебютный гол Писарского за «Крылья Советов»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» высказался об адаптации новичка команды Владимира Писарского (Сычевого).

«Мы довольны его игрой. Он старается, с каждым тренировочным днем все лучше и лучше понимает требования команды, подстраивается под стиль. Видно, что работа идет Владимиру на пользу, виден прогресс в плане физических кондиций. Сегодня он был достаточно резок. Мы видели, что у него есть неплохой удар. В прошлой встречи он попал в перекладину. Мне приятно было видеть такой удар», — сказал Осинькин «СЭ».

Также Осинькин прокомментировал поражение от «Радничков» в контрольном матче (1:4).

«Первый тайм мы провели более опытным составом. По ходу игры ничего не предвещало такого счета. Мы создали больше моментов, не реализовали пенальти. Во втором тайме было много молодых ребят. Нас немного не хватило, но никакого беспокойства нет», — сказал Осинькин «СЭ».

Ранее Писарский отличился в товарищеском матче против команды «Раднички» из Сербии.

Нападающий в декабре 2022 года перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года.

Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
1
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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