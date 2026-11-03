Губерниев: «Локомотив» не опустится в ФНЛ, но велик шанс, что Галактионов не доработает»

Комментатор и болельщик «Локомотива» Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды.

«Как призрак коммунизма над Европой, лицо Черчесова довлеет... Вдруг Станислав Саламович возглавит клуб. Галактионову нужно доработать, засучив рукава. Пиняев вон вышел с мощным спичем. Все все понимают. Команда — это не только тренер, но еще и футболисты. В воскресенье российские железнодорожники проиграли сборной мира от «Спартака» вдрызг. Надо собраться, ребят. Думаю, «Локомотив» не опустится в ФНЛ, но велик шанс, что Галактионов не доработает. Он тренер-то неплохой. Надо помнить, что пока его никто не увольнял и кредит доверия у него есть», — сказал Губерниев «СЭ».

После 13-го тура «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.

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