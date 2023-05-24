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Сегодня, 14:24

Агент Изидора опроверг информацию о желании игрока покинуть «Локомотив»

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Футбольный агент Эммануэль Лакруа прокомментировал слухи о желании своего клиента, французского нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора покинуть московский клуб этим летом.

«Хочет ли Вильсон Изидор уехать в Европу? Он вообще ничего не хочет. Только хорошо завершить свой сезон в «Локомотиве», — сказал Лакруа «СЭ».

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщал, что Изидор рассчитывал приостановить контракт с «Локомотивом» по правилу ФИФА, чтобы уехать играть в Европу, но в связи с новыми поправками его уход теперь возможен только за деньги.

22-летний француз в текущем сезоне РПЛ провел 18 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас. В составе «Локомотива» он играет с 22 января 2022 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано на 4,5 года.

(Валерия Яшвили)

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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 И В Н П +/- О
1
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2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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