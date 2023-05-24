Колосков считает, что «Спартак» не провалил сезон

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о сезоне-2022/23 московского «Спартака».

«Нельзя говорить, что «Спартак» провалил сезон или выступил хуже, чем от него ожидали. Команда только год играет под руководством нового главного тренера. Разговоры про чемпионство — больше авансы и искусственный ажиотаж, который создала пресса. В реальности «Зенит» сейчас находится на другом уровне, а выше головы не прыгнешь. Если красно-белые закончат сезон в топ-3, то результат можно будет считать неплохим. Провалились они только в Кубке России, но это турнир на выбывание — от вылета никто не застрахован», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Гильермо Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022-го. Под его руководством на текущий момент команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. 28 мая в рамках 29-го тура РПЛ «Спартак» дома сыграет с «Пари НН». Начало встречи — в 14:00 мск.