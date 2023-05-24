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Сегодня, 14:04

Добровинский о заявлении на Соболева: «Не думаю, что из этого что-то выйдет»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский рассказал «СЭ», какие последствия могут ждать форварда «Спартака» Александра Соболева за проступок в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с защитником красно-синих Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

«Не думаю, что из этого что-то выйдет. Я не вижу статьи, по которой прокуратура может привлечь. Если только найдут статью, которая будет звучать «Оскорбление чувств верующих в футболе», — сказал Добровинский «СЭ».

Ранее депутат Николай Новичков написал заявление на имя генерального прокурора РФ с просьбой провести проверку и дать юридическое заключение действиям Соболева.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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Квинси Промес

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