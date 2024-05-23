Агент Роналдо: «В «Ростове» его тепло встретили, и он демонстрирует потрясающую игру»

Агент нападающего «Ростова» Роналдо Хулио Сезар Гранха прокомментировал игру форварда в этом сезоне.

«Роналдо сейчас демонстрирует потрясающую игру. Его очень тепло встретили в «Ростове», он очень счастлив здесь», — цитирует агента «РБ Спорт».

В этом сезоне 23-летний бразилец провел за «Ростов» 14 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.