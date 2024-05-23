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Агент Роналдо: «В «Ростове» его тепло встретили, и он демонстрирует потрясающую игру»

Руслан Минаев
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Агент нападающего «Ростова» Роналдо Хулио Сезар Гранха прокомментировал игру форварда в этом сезоне.

«Роналдо сейчас демонстрирует потрясающую игру. Его очень тепло встретили в «Ростове», он очень счастлив здесь», — цитирует агента «РБ Спорт».

В этом сезоне 23-летний бразилец провел за «Ростов» 14 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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4
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5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
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7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
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