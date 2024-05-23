Обладатель Кубка России Сметанин поедет в Краснодар в автобусе с болельщиками «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин отправится на матч 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» в автобусе вместе с фанатами бело-голубых. Об этом сообщил экс-глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин в своем Telegram-канале.

Вместе со столичной командой Сметанин становился обладателем Кубка России в 1995 году.

«Легендарный голкипер московского «Динамо» 90-х Андрей Сметанин посетил десятки выездных игр клуба за карьеру в качестве игрока, а субботний матч посетит уже в роли выездного суппортера. Любимец динамовских фанатов поедет в не близкий путь на автобусе вместе с остальными участками выезда», — отметил Шпрыгин.

Игра между командами состоится 25 мая в Краснодаре. Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром предстоящей встречи был назначен Сергей Карасев.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).