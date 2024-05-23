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Сегодня, 14:14

Обладатель Кубка России Сметанин поедет в Краснодар в автобусе с болельщиками «Динамо»

Владислав Корегин
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Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин отправится на матч 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» в автобусе вместе с фанатами бело-голубых. Об этом сообщил экс-глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин в своем Telegram-канале.

Вместе со столичной командой Сметанин становился обладателем Кубка России в 1995 году.

«Легендарный голкипер московского «Динамо» 90-х Андрей Сметанин посетил десятки выездных игр клуба за карьеру в качестве игрока, а субботний матч посетит уже в роли выездного суппортера. Любимец динамовских фанатов поедет в не близкий путь на автобусе вместе с остальными участками выезда», — отметил Шпрыгин.

 
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Игра между командами состоится 25 мая в Краснодаре. Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром предстоящей встречи был назначен Сергей Карасев.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Источник: https://t.me/shprygin/1730
Андрей Сметанин
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
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Факел – Ахмат
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