Агент Магнуссона объяснил, почему защитник не подписал контракт с ЦСКА
Мартин Далин, агент защитника Хердура Магнуссона, объяснил, почему его клиент не подписал контракт с ЦСКА. По его словам, предложение московского клуба было недостаточно хорошим.
«Хердур отклонил предложение ЦСКА о новом контракте, — приводит слова Далина «Чемпионат». — Магнуссона не будет в команде. Предложение клуба было недостаточно хорошим».
По информации «СЭ», армейцы отказались от подписания с защитником и приняли решение сделать выбор в пользу другого игрока.
Напомним, что Магнуссон играл за красно-синих с 2018 по 2022 год. В мае он покинул Москву в качестве свободного агента.
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|0
|0
|0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
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|0
|0
|0
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9
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|0
|0
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|0
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|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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