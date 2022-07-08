Агент Магнуссона объяснил, почему защитник не подписал контракт с ЦСКА

Мартин Далин, агент защитника Хердура Магнуссона, объяснил, почему его клиент не подписал контракт с ЦСКА. По его словам, предложение московского клуба было недостаточно хорошим.

«Хердур отклонил предложение ЦСКА о новом контракте, — приводит слова Далина «Чемпионат». — Магнуссона не будет в команде. Предложение клуба было недостаточно хорошим».

По информации «СЭ», армейцы отказались от подписания с защитником и приняли решение сделать выбор в пользу другого игрока.

Напомним, что Магнуссон играл за красно-синих с 2018 по 2022 год. В мае он покинул Москву в качестве свободного агента.