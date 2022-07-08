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Агент Магнуссона объяснил, почему защитник не подписал контракт с ЦСКА

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Мартин Далин, агент защитника Хердура Магнуссона, объяснил, почему его клиент не подписал контракт с ЦСКА. По его словам, предложение московского клуба было недостаточно хорошим.

«Хердур отклонил предложение ЦСКА о новом контракте, — приводит слова Далина «Чемпионат». — Магнуссона не будет в команде. Предложение клуба было недостаточно хорошим».

По информации «СЭ», армейцы отказались от подписания с защитником и приняли решение сделать выбор в пользу другого игрока.

Напомним, что Магнуссон играл за красно-синих с 2018 по 2022 год. В мае он покинул Москву в качестве свободного агента.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4749613-agent-magnussona-obyasnil-pochemu-igrok-otklonil-predlozhenie-cska-o-novom-kontrakte.html
Хердур Магнуссон
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