Тихонов — об отказе Бердыева «Спартаку»: «Он извинился. Только сильные люди так могут сделать»
Бывший полузащитника «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева об отказе московскому клубу.
— Бердыев рассказал, как мог возглавить «Спартак», но отказался. Много ли потеряли красно-белые?
— Курбан Бердыев — сильный тренер. В 2016 году я слышал, что этот момент был. Разные ходили слухи, как и почему это случилось. Раз не случилось, раз Бердыев понял, что он был неправ. Но он нашел в себе силы извиниться. Только сильные люди могут так сделать.
— С Бердыевым у «Спартака» могли быть результаты лучше?
— Давайте не приравнивать «Спартак» к Бердыеву. Был Каррера. Был Дмитрий Аленичев. Убрали Аленичева и Каррера выиграл чемпионство. А пришел бы Бердыев... И кто знает, было бы это чемпионство?
Ранее Бердыев принес извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну за отказ возглавить клуб в 2016 году.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Ахмат
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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