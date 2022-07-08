Бывший полузащитника «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева об отказе московскому клубу.

— Бердыев рассказал, как мог возглавить «Спартак», но отказался. Много ли потеряли красно-белые?

— Курбан Бердыев — сильный тренер. В 2016 году я слышал, что этот момент был. Разные ходили слухи, как и почему это случилось. Раз не случилось, раз Бердыев понял, что он был неправ. Но он нашел в себе силы извиниться. Только сильные люди могут так сделать.

— С Бердыевым у «Спартака» могли быть результаты лучше?

— Давайте не приравнивать «Спартак» к Бердыеву. Был Каррера. Был Дмитрий Аленичев. Убрали Аленичева и Каррера выиграл чемпионство. А пришел бы Бердыев... И кто знает, было бы это чемпионство?

Ранее Бердыев принес извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну за отказ возглавить клуб в 2016 году.