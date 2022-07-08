Семин: «Если бы Бердыев возглавил «Спартак», то он стал бы чемпионом России»
Семин отреагировал на извинения Бердыева перед Федуном
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Курбана Бердыева, который принес извинения Леониду Федуну.
«Не могу комментировать его высказывание. Но могу сказать, что если бы Бердыев возглавил «Спартак», то он стал бы чемпионом России, один раз уж точно», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Ранее Курбан Бердыев в интервью «Коммент.Шоу» принес извинения Леониду Федуну за то, что не выполнил договоренность стать главным тренером «Спартака» в 2016 году.
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