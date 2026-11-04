Быстров связывает неудачу Черчесова в «Ахмате» со слухами о его назначении в более сильные клубы

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ахмата».

«Когда его назначили, он поднял «Ахмат». Но все пошло не как по маслу. Может, он сам не смог поддерживать тот темп, который задал в конце прошлого сезона. Возможно, повлияли разговоры о назначении в более сильный клуб. У «Ахмата» нормальная игра, а результат хромает», — сказал Быстров «СЭ».

Черчесов работал в «Ахмате» с августа 2025 года. Под его руководством команда в нынешнем сезоне РПЛ одержала две победы, пять раз сыграла вничью и шесть раз проиграла. После 13 туров грозненцы с 11 очками занимают предпоследнее, 15-е место.

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