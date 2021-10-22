Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Суд взыскал в пользу Александра Кержакова 290 миллионов рублей

11:27
Теги:

Панинский районный суд Воронежской области удовлетворил иск главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова на сумму более 290 миллионов рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

«Рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью «Модуль» о взыскании задолженности по договору займа, — говорится в сообщении суда. — 20 октября 2021 года Панинским районным судом Воронежской области рассмотрено гражданское дело по иску Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью «Модуль» о взыскании задолженности по договору займа. Задолженность ООО «Модуль» составляет более 290 млн рублей. Исковые требования признаны ответчиком в полном объеме. Исковое заявление удовлетворено судом. Решение не вступило в законную силу».

38-летний Кержаков в 2011 году инвестировать средства в строительство завода по переработке углеводородного сырья в Воронежской области. Собственником предприятия было ООО «Модуль», а бизнесмен Михаил Сурин мошенническим путем через инвестиции похитил у футболиста более 300 млн рублей.

Дополнительная информация:

http://paninsky.vrn.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=821

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Рейтинг УЕФА: в ноябре Украина обойдет Россию, если наши продолжат проигрывать
СМИ опубликовали первую фотографию Болдуина после трагедии на съемках
2
3