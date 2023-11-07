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Сегодня, 19:55

Агент Галунов: «Значительная часть европейцев готова играть в РПЛ, как и раньше»

Алина Савинова
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Агент Сергей Галунов рассказал, что многие иностранные футболисты готовы переходить в российские команды.

«Политическая ситуация, конечно, сказывается — некоторые игроки отказываются ехать в Россию, но уже видим тенденцию, когда значительная часть европейцев готова играть у нас, как и раньше, но при этом просят весьма приличные деньги. На данный момент малореальным видится лишь приезд англичан, поляков и скандинавов, и то, даже тут уже есть исключения. Латинская Америка, Португалия, частично Франция, Испания, Бельгия готовы работать с нами, как и раньше. Надеюсь, что в ближайшее время все вернется на круги своя, и как наш чемпионат получит сильных легионеров», — цитирует Галунова Metaratings.ru.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-galunov-vidim-tendenciyu-kogda-znachitelnaya-chast-evropeicev-gotova-igrat-v-rpl-kak-i-ranshe-303103/
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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