Карапузов, Живоглядов и Тихий вернулись в общую группу «Пари НН»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил о возвращении к тренировкам троих игроков команды.

В общую группу вернулись защитники Дмитрий Живоглядов и Дмитрий Тихий, а также полузащитник Владислав Карапузов.

«Ребята прошли курс реабилитации и готовятся выйти на поле уже в ближайшие матчи», — сообщил Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

«Пари НН» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 14 туров. В заключительном матче первого круга нижегородцы на своем поле примут «Балтику». Игра пройдет 12 ноября. Начало — в 14.00 по московскому времени.