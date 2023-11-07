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Сегодня, 20:04

Агент Жемалетдинова: «Рифат тренируется индивидуально, поэтому его не включают в состав»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Рифат Жемалетдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

27-летний полузащитник оставался вне заявки на матчи против «Ростова» (0:1) и «Спартака» (1:1).

«Рифат тренируется индивидуально. Поэтому его не включают в состав. У него повреждение. Насколько я помню, у него задняя поверхность бедра», — сказал Шпинев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Жемалетдинов провел 10 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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 - : -
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 - : -
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