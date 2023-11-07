Агент Жемалетдинова: «Рифат тренируется индивидуально, поэтому его не включают в состав»
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.
27-летний полузащитник оставался вне заявки на матчи против «Ростова» (0:1) и «Спартака» (1:1).
«Рифат тренируется индивидуально. Поэтому его не включают в состав. У него повреждение. Насколько я помню, у него задняя поверхность бедра», — сказал Шпинев «СЭ».
В сезоне-2023/24 Жемалетдинов провел 10 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
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|
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|3
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|
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|3
|2
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|14
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|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
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Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
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|К
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Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
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Спартак
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|1
|3
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|1
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