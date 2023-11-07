Агент Жемалетдинова: «Рифат тренируется индивидуально, поэтому его не включают в состав»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

27-летний полузащитник оставался вне заявки на матчи против «Ростова» (0:1) и «Спартака» (1:1).

«Рифат тренируется индивидуально. Поэтому его не включают в состав. У него повреждение. Насколько я помню, у него задняя поверхность бедра», — сказал Шпинев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Жемалетдинов провел 10 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.