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Сегодня, 11:03

«Ахмат» проявляет интерес к защитнику сборной Словакии Секуличу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Грозненский «Ахмат» проявляет интерес к защитнику Борису Секуличу, который в январе стал свободным агентом после истечения контракта с «Чикаго Файр», сообщает Metaratings.ru.

31-летний словак выступал за «Чикаго» с 2020 по 2023 год и провел за американский клуб 82 матча, забил четыре мяча и отдал девять результативных передач.

После 17 туров «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/akhmat-proyavlyaet-interes-k-zashitniku-sbornoi-slovakii-sekulichu-220713/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
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  • Stavka.tv
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30%

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ТБ 2.5

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1.87

Ф2(0)

21%

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⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

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17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

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ТБ 3

27%

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15%

2.00
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ФК Чикаго Файр
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
4.03 16:30
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