«Ахмат» проявляет интерес к защитнику сборной Словакии Секуличу

Грозненский «Ахмат» проявляет интерес к защитнику Борису Секуличу, который в январе стал свободным агентом после истечения контракта с «Чикаго Файр», сообщает Metaratings.ru.

31-летний словак выступал за «Чикаго» с 2020 по 2023 год и провел за американский клуб 82 матча, забил четыре мяча и отдал девять результативных передач.

После 17 туров «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.