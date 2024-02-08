Агент: «По Фамейе было много предложений, но «Балтика» — лучшее место для него сейчас»

Адриан Калвиньо, агент нападающего Джоэля Фамейе, рассказал о причинах перехода футболиста из «Рубина» в «Балтику».

«Нас заинтересовал этот проект тем, что у них серьезные планы на будущее. «Балтика» — отличный клуб с большими амбициями. Им очень понравился Джоэль. Клуб показал, что у них действительно сильный интерес к игроку. Главный тренер надеется, что Фамейе поможет «Балтике» остаться в РПЛ и побеждать. У меня было много предложений по Джоэлю из разных европейских стран. Однако «Балтика» — лучшее место для него сейчас», — цитирует Калвиньо Sport24.

Фамейе перешел в «Балтику» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

26-летний футболист стал игроком «Рубина» летом 2022 года. Всего за казанцев он провел 50 матчей, в которых отметился 14 голами и 3 результативными передачами.