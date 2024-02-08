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8 февраля, 15:45

Дзюба и Гильерме еще не вернулись в общую группу «Локомотива»

Алина Савинова
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Нападающий Артем Дзюба и голкипер Маринато Гильерме по-прежнему не вернулись в общую группу «Локомотива», сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что футболисты пропускают начало второго зимнего сбора команды по медицинским показаниям.

В текущем сезоне 38-летний Гильерме провел 5 матчей за железнодорожников в FONBET Кубке России, пропустив 5 голов и отстояв 2 игры на ноль.

На счету 35-летнего Дзюбы 20 встреч за команду в этом сезоне, в которых он отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 туров. 8 февраля железнодорожники обыграли «Торпедо» (2:0) в товарищеском матче, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Маринато Гильерме
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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