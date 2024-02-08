Дзюба и Гильерме еще не вернулись в общую группу «Локомотива»

Нападающий Артем Дзюба и голкипер Маринато Гильерме по-прежнему не вернулись в общую группу «Локомотива», сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что футболисты пропускают начало второго зимнего сбора команды по медицинским показаниям.

В текущем сезоне 38-летний Гильерме провел 5 матчей за железнодорожников в FONBET Кубке России, пропустив 5 голов и отстояв 2 игры на ноль.

На счету 35-летнего Дзюбы 20 встреч за команду в этом сезоне, в которых он отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 туров. 8 февраля железнодорожники обыграли «Торпедо» (2:0) в товарищеском матче, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ).