Угаров отказался назвать «Спартак» народной командой

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров рассказал, что думает о словах полузащитника Дениса Глушакова о том, что «Зенит» никогда не станет народной командой, как «Спартак».

«У каждого человека есть свое мнение. Это мнение Глушакова. На чем оно основано? Это ему надо задать такой вопрос. Я считаю, что нет смысла это обсуждать. Кому-то нравится арбуз, а кому-то свиной хрящ. Глушаков играл за «Спартак», стал чемпионом с красно-белыми. Он скажет, что самая народная команда — это «Спартак». Другой человек скажет, что народная команда — это «Динамо». Тут одни скажут одно, а другие — другое», — приводит «Спорт День за Днем» слова Угарова.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» (30) располагается на пятой позиции.

Клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд становился чемпионом России. «Спартак» последний раз выигрывал золото РПЛ в сезоне-2016/17.