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8 февраля, 15:25

Угаров отказался назвать «Спартак» народной командой

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров рассказал, что думает о словах полузащитника Дениса Глушакова о том, что «Зенит» никогда не станет народной командой, как «Спартак».

«У каждого человека есть свое мнение. Это мнение Глушакова. На чем оно основано? Это ему надо задать такой вопрос. Я считаю, что нет смысла это обсуждать. Кому-то нравится арбуз, а кому-то свиной хрящ. Глушаков играл за «Спартак», стал чемпионом с красно-белыми. Он скажет, что самая народная команда — это «Спартак». Другой человек скажет, что народная команда — это «Динамо». Тут одни скажут одно, а другие — другое», — приводит «Спорт День за Днем» слова Угарова.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» (30) располагается на пятой позиции.

Клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд становился чемпионом России. «Спартак» последний раз выигрывал золото РПЛ в сезоне-2016/17.

Источник: Спорт День за Днем
Денис Глушаков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Денис Угаров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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