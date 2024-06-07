Агент Божина: «Восстановление после операции займет месяц-полтора»

Футбольный агент Олег Еремин рассказал о восстановлении защитника «Факела» Сергея Божина. Футболист перенес операцию на паховых кольцах.

— Восстановление займет месяц-полтора, — приводит слова Еремина «РБ Спорт». — Пока рано говорить, что Сергей пропустит начало чемпионата.

— Есть шанс, что он сыграет в первом туре?

— Шанс есть всегда.

— Есть ли официальное предложение от «Факела» о продлении контракта?

— Пока без комментариев.