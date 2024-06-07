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Агент Божина: «Восстановление после операции займет месяц-полтора»

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин рассказал о восстановлении защитника «Факела» Сергея Божина. Футболист перенес операцию на паховых кольцах.

— Восстановление займет месяц-полтора, — приводит слова Еремина «РБ Спорт». — Пока рано говорить, что Сергей пропустит начало чемпионата.

— Есть шанс, что он сыграет в первом туре?

— Шанс есть всегда.

— Есть ли официальное предложение от «Факела» о продлении контракта?

— Пока без комментариев.

В сезоне-2023/24 29-летний россиянин провел 27 матчей, в которых забил два гола.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bozhina-vosstanovlenie-zajmet-mesyats-poltora/
Сергей Божин
ФК Факел (Воронеж)
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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ЦСКА – Урал
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