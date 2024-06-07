РФС готовит проект сериала по истории отечественного футбола

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова рассказала о разработке сериала по истории отечественного футбола.

«Безусловно, мы должны поддерживать такие инициативы, потому что они помогают популяризировать футбол. Очень хорошо понимаем, что не только матчи и их трансляции вовлекают болельщиков, но и создание всевозможного контента, расширяющего представление о футболе. Сейчас готовим проект сериала по истории отечественного футбола. Уже выходят в диджитале и на ОТТ-платформах документальные проекты, которые рассказывают о людях, работающих в футболе», — приводит слова Суриковой ТАСС.

Ранее вышел сериал «Лига молодых» о футболистах и тренерах из Юношеской футбольной лиги.