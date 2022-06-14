Агент Эраковича рассказал об интересе «Динамо» и «Зенита» к футболисту

Зоран Павлович, агент защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича, рассказал об интересе со стороны российских клубов к его футболисту. По его словам, 21-летним сербом интересуются «Динамо» и «Зенит».

«Официальных предложений по Страхине нет, но есть интерес от «Динамо» и еще одного российского клуба, — заявил Павлович. — Что за клуб? «Зенит», да, так и есть.

Куда хочет сам игрок? Вчера он вернулся из расположения национальной сборной и сегодня отправился в отпуск со своей девушкой. Так что мы еще не успели поговорить. Ему нужно отдохнуть. Когда он вернется в Сербию, обязательно все обсудим", — приводит слова Эраковича «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Эракович провел 41 матч за «Црвену Звезду» и сделал одну результативную передачу.