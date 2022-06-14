«Зенит» не ведет переговоры о выкупе Алипа у «Кайрата»

«Зенит» и «Кайрат» не обсуждают условия возможного полноценного перехода защитника Нуралы Алипа в петербургский клуб.

«Никакой информации по поводу выкупа и полноценного трансфера Алипа по-прежнему нет. «Кайрат» не ведет переговоры с «Зенитом», — приводит слова пресс-атташе «Кайрата» Данияра Адилбекова Sport24.

Алип перешел в «Зенита» из «Кайрат» на правах аренды с правом последующего выкупа в феврале 2022 года. Срок соглашения истекает в конце 2022 года.

За питерскую команду 22-летний футболист сыграл 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,7 миллиона евро.