Гаджиев: «Тренер «Спартака» должен страдать? Тогда еще надеяться и верить»

Гаджиев считает, что тренер в «Спартаке» должен не только страдать, но и надеяться и верить

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, который заявил, что в клубе должен быть тренер, который понимает, что придется страдать.

«Тренер «Спартака» должен страдать? Тогда еще надеяться и верить. Страдать, конечно, надо в «Спартаке», но также надо надеяться на лучшее и верить в это. Я не знаю, что конкретно имеет в виду Каттани, ему на месте виднее. Интересно, это касается любого работника клуба или его самого? Наверное, он сам выстрадал эту должность», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Также специалист отреагировал на то, что Каттани может уйти вместе с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, если он провалится.

«Это нормально, когда спортивный директор берет ответственность на себя. Такое ощущение, что руководители «Спартака» знают больше, чем все остальные управленцы в футбольном мире. Из-за этого они принимают такие быстрые решения. Можно сказать, что Каттани критикует всю ситуацию в «Спартаке». Что касается Абаскаля, то выбор тренера очень рискованный», — отметил Гаджиев.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня — на следующий день после ухода предыдущего тренера, Паоло Ваноли. До московского клуба 33-летний испанец работал в «Базеле».