Агент Торреса: «Со мной из «Спартака» никто не связывался. Но я хочу перевезти игрока в Россию!»

Агент Феликса Торреса отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к игроку

Агент эквадорского защитника Феликса Торреса Хосе Чаморро в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к игроку.

«Со мной из «Спартака» никто не связывался. Но я хочу перевезти Феликса Торреса в Россию! Скажите генеральному директору «Спартака», что он лучший защитник Эквадора», — сказал Чаморро «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что защитник находится в шорт-листе красно-белых.