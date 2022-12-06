Защитником ЦСКА Фуксом интересуются три бразильских клуба

Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в услугах 23-летнего Фукса заинтересованы сразу три бразильские команды, которые готовы сделать предложение московской команде. Отмечается, что Фукс может сменить команду уже в зимнее трансферное окно.

Фукс присоединился к ЦСКА в августе 2020 года, провел за московский клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.