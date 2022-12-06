Журова считает, что кричалки и скандирования фанатов могут отвлекать футболистов от игры

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова допустила, что поддержка футбольных фанатов может отвлекать спортсменов от игры.

«Можно ли заменить футбольных фанатов на трибунах? Болельщики — это желание самих людей. Как можно их заменить и это регулировать? Не знаю, насколько команде важно слышать, чтобы их поддерживали трибуны, потому что это только футбольная тема. На многих других видах спорта это, наоборот, отвлекает и это ни к чему. Но я уже слышала предложения готовить специальных людей для боления. Может быть, это и нужно.

Представляете, например, в фигурном катании болельщики будет кричать и скандировать во время выступления? В каждом виде спорта есть культура. Мне сложно сказать, отвлекают ли футболистов скандирования. Допускаю, что странные кричалки могут отвлечь. Клубы наверняка согласовывают со своими болельщиками какие-то вещи. Я бы на их месте согласовывала! Болельщикам надо понимать, что если это отвлечет их спортсменов от главного, то это неправильное боление", — приводит Legalbet слова Журовой.

Ранее официальный сайт РПЛ опубликовал рейтинг посещаемости клубов в первой части текущего сезона, который возглавил «Зенит». На игры клуба из Санкт-Петербурга в среднем приходят 34 029 болельщика.