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Журова считает, что кричалки и скандирования фанатов могут отвлекать футболистов от игры

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова допустила, что поддержка футбольных фанатов может отвлекать спортсменов от игры.

«Можно ли заменить футбольных фанатов на трибунах? Болельщики это желание самих людей. Как можно их заменить и это регулировать? Не знаю, насколько команде важно слышать, чтобы их поддерживали трибуны, потому что это только футбольная тема. На многих других видах спорта это, наоборот, отвлекает и это ни к чему. Но я уже слышала предложения готовить специальных людей для боления. Может быть, это и нужно.

Представляете, например, в фигурном катании болельщики будет кричать и скандировать во время выступления? В каждом виде спорта есть культура. Мне сложно сказать, отвлекают ли футболистов скандирования. Допускаю, что странные кричалки могут отвлечь. Клубы наверняка согласовывают со своими болельщиками какие-то вещи. Я бы на их месте согласовывала! Болельщикам надо понимать, что если это отвлечет их спортсменов от главного, то это неправильное боление", — приводит Legalbet слова Журовой.

Ранее официальный сайт РПЛ опубликовал рейтинг посещаемости клубов в первой части текущего сезона, который возглавил «Зенит». На игры клуба из Санкт-Петербурга в среднем приходят 34 029 болельщика.

Источник: https://legalbet.ru/news/zhurova-o-tom-chto-fanati-otvlekayut-futbolistov/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 0
Испания 0
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Футбол
РПЛ
Светлана Журова
16
7
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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Филипе Силва Малком

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П
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