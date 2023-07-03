Слуцкий дошел до финала «Большого шоу», где нельзя смеяться
Бывший тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий дошел до финала третьего сезона «Большого шоу».
«Большое шоу» — проект комика и шоумена Азамата Мусагалиева. По правилам 10 участников оказываются в закрытой комнате, где важно не улыбаться и не смеяться. Проигравший вылетает с шоу.
52-летний Слуцкий помог выбить с шоу несколько юмористов благодаря своим шуткам.
В третьем сезоне «Большого шоу» также принял участие форвард «Локомотива» Артем Дзюба.
Тот, кто останется последним в шоу, заберет приз в размере 3 миллионов рублей.
Положение команд
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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