Зе Турбо: «Очень нравится борщ — просто потрясающий»

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо поделился впечатлениями от проживания в России.

«В России очень холодно, но мне все равно нравится. В Нижнем Новгороде хорошо, Москва тоже красивый город, как-нибудь я познакомлюсь с ней поближе. А еще мне очень нравится местный суп — борщ, просто потрясающий», — цитирует форварда ТАСС.

27-летний бисау-гвинейский нападающий провел в прошлом сезоне 29 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.