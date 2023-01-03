Агент Давыдова рассказал, что футболист останется в профессиональном футболе
Иван Бакулин, агент нападающего «Химок» Дениса Давыдова рассказал о будущем своего клиента.
«Денис остается в профессиональном футболе, у него контракт с «Химками», уходить из профессионального футбола он не собирается. Денис планирует поехать на сборы с «Химками», надеюсь, ничего не изменится. Далеко не загадываем, движемся шаг за шагом. Как бы это ни звучало, но медийная лига была лишь для поддержания игрового тонуса, потому что Денису не хватало именно игрового ритма», — приводит слова Давыдова Metaratings.ru.
27-летний Давыдов присоединился к «Химкам» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 нападающий провел за основную команду подмосковного клуба один матч в Кубке России и не отметился результативными действиями. Также на его счету шесть матчей за «Химки-М» во Второй лиге. В Медиалиге Давыдов выступал за команду Reality.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2