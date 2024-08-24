Агент Фомина: «Интерес от «Комо» действительно был»
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, поделился мнением о возможном трансфере своего клиента в один из европейских клубов.
Ранее СМИ сообщали, что итальянский «Комо» заинтересован в трансфере Фомина.
«Интерес от «Комо» действительно был, но контакты с ними были пару недель назад. Пока ничего конкретного», — приводит слова агента «РБ Спорт».
В текущем сезоне Фомин провел 5 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|1
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|3
|
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|5
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|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
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|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
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|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
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