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5 октября, 19:58

Орлов — о «Спартаке»: «Когда игра в атаке держится на одном человеке — это не очень хорошо»

Орлов назвал прогрессом результатах красно-белых в текущем сезоне
Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о составе «Спартака» и результатах красно-белых в текущем сезоне.

«А вдруг Промес получит травму, что тогда будет со «Спартаком»? Когда игра в атаке держится на одном человеке — это не очень хорошо. Новое руководство «Спартака» должно зимой укрепить команду. Но в то же время «Спартак» и сам сейчас воодушевлен, как и его болельщики. Он сейчас делит 3-4-е место. А было-то 11-е. Поэтому прогресс налицо», — цитирует Sport24 Орлова.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах, второе место занимает ЦСКА (23 очка), третьим идет «Ростов» (22), «Спартак» — четвертый (22).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-05-orlov-o-spartake-davayte-posmotrim-na-distantsii-chto-budet-yesli-promes-vdrug-poluchit-travmu
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
32
16
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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