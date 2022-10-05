Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о составе «Спартака» и результатах красно-белых в текущем сезоне.

«А вдруг Промес получит травму, что тогда будет со «Спартаком»? Когда игра в атаке держится на одном человеке — это не очень хорошо. Новое руководство «Спартака» должно зимой укрепить команду. Но в то же время «Спартак» и сам сейчас воодушевлен, как и его болельщики. Он сейчас делит 3-4-е место. А было-то 11-е. Поэтому прогресс налицо», — цитирует Sport24 Орлова.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах, второе место занимает ЦСКА (23 очка), третьим идет «Ростов» (22), «Спартак» — четвертый (22).