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Сегодня, 09:20

Агент Чистякова заявил, что игрок не обсуждал свое будущее с главным тренером «Зенита» Семаком

Алина Савинова
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Футбольный агент Андрей Талаев высказался о ситуации с будущим защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

— Где Дмитрий видит себя после Нового года? Доживем до Нового года, а там посмотрим, — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

— Был ли разговор с Семаком о будущем?

— Нет.

— Есть ли в данный момент предложения?

— Без комментариев.

В текущем сезоне 29-летний Чистяков принял участие в четырех матчах за «Зенит» во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле 287 минут.

Клуб из Санкт-Петербурга занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 11 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-chistyakova-razgovora-o-budushhem-s-semakom-ne-by-lo/
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
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21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
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Урал – Сочи
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Спартак – Пари НН
 - : -
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Зенит – Кр. Советов
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