Агент Чернова: «На Никиту есть спрос от других клубов, но важна позиция «Спартака»

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о будущем игрока в клубе.

«Никита тренируется со «Спартаком» и готовится к предстоящему сезону. Конечно, «Спартак» — это большой клуб, самые высокие амбиции. Но то количество игрового времени, которое получал Никита в прошлом сезоне, не может радовать. Поэтому все будет зависеть от позиции «Спартака», у игрока есть трудового соглашение с клубом. Чернов очень хочет играть и будет доказывать на тренировках свою состоятельность. Но принимает решение — кто играет, а кто нет — главный тренер. Понятно, что на Никиту есть спрос от других клубов, но важна позиция «Спартака». Без нее мы не имеет права вести переговоры», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В прошедшем сезоне Чернов провел 11 матчей за «Спартак» и отдал одну голевую передачу.