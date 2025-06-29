РФС назвал Кордобу лучшим футболистом России в сезоне-2024/25

Бюро исполкома РФС признало нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом России по итогам сезона-2024/25.

В минувшем сезоне на счету 32-летнего эквардорца 30 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 7 результативными передачами. В составе «быков» Кордоба стал чемпионом России.

Ранее форвард «Краснодара» также стал обладателем награды лучшему игроку сезона на премии «Winline Герои РПЛ-2024/25».