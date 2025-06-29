РФС назвал Кордобу лучшим футболистом России в сезоне-2024/25
Бюро исполкома РФС признало нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом России по итогам сезона-2024/25.
В минувшем сезоне на счету 32-летнего эквардорца 30 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 7 результативными передачами. В составе «быков» Кордоба стал чемпионом России.
Ранее форвард «Краснодара» также стал обладателем награды лучшему игроку сезона на премии «Winline Герои РПЛ-2024/25».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1
Новости